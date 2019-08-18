أخبار مصر | "العربية للتصنيع" و"دالمير" الألمانية تبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لكاميرات المراقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" و"دالمير" الألمانية تبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لكاميرات المراقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لكاميرات المراقبة بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وجاء هذا خلال مباحثات التعاون والشراكة مع شركة دالمير الألمانية العالمية، في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب المكون المحلي، دعما لمشروعات التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية ,بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة كاميرات المراقبة وتأمين المنشأت وفقا لمواصفات الجودة العالمية, بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.

وأضاف أن الشركة الألمانية، ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة على التصنيع ومتطلبات الجودة، مشيرا إلى لأهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة في هذا المجال والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد من كاميرات المراقبة والتأمين.

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وشدد "التراس" على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية لكاميرات المراقبة، في إطار خطة الدولة القومية لنشر وتعميم الكاميرات بكافة القطاعات والمنشات والميادين والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة.

يُذكر أن تقنيات كاميرات مراقبة شركة "دالمير" تمتاز بالدقة وبأحجام وأشكال متعددة لتأمين كافة المنشئات العامة والحيوية والخاصة ,كما يمكن تطويعها لتلبية إحتياجات المستخدم.

من جانبهم، أشاد مسئولي شركة دالمير الألمانية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

كما أعربوا عن استعدادهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا, لتلبية احتياجات السوق المحلي من كاميرات المراقبة والتأمين والتصدير للمنطقة الإفريقية.