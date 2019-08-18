أخبار مصر | "النقل": بدء التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة بخط بني سويف أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": بدء التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة بخط بني سويف أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء التشغيل التجريبي لبرج اشارات الروضة وتشغيل قطاع الروضة بمسافة 20km حيث تم الربط مع برج أبوقرقاص وتشغيل التقاطر بين البرجين والذي يشمل برج رئيسي و2برج ثانوي و5 مزلقانات و14موتور تحويله و7سيمافور كهربائي و95 تراك كهربي وذلك ضمن مشروع كهربة اشارات خط بني سويف اسيوط بطول 250 km ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

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وأشارت الوزارة إلى انه بتشغيل برج الروضة يكون قدم تم تشغيل أبراج أبوقرقاص و مغاغة و الروضة على أن يتوالى ادخال الأبراج الاخرى تباعا حيث يجري حاليا العمل في 6أبراج رئيسية(ببا-بني مزار-مطاي- المنيا- ملوي - يروط) ضمن المشروع الذي يشمل 15 برج اشارات رئيسي EIS وعدد 24 برج اشارات فرعي SER وعدد 86 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا

وأضافت أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، وأن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية وسيؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة،

كما أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.