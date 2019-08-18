"اسمعوا مزيكا وارقصوا".. شريف مدكور يوجه رسالة لمرضى السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: وجه الإعلامي شريف مدكور رسالة لمرضى السرطان الذين يحصلون على جلسات العلاج الكيماوي، وذلك عبر رسالة مصورة على صفحته بموقع "فيسبوك صباح اليوم". وقال مدكور في رسالته: "عايز أقول حاجة لكل مرضى الكانسر اللى بياخدوا علاج كيماوي بدون ضحك أو تريقة.. بعد جلسة الكيماوي بيومين تلاتة الواحد بيكون أهدى شوية.. عالجوا نفسكم بالرقص.. ادخلوا أوضتكم وشغلوا المزيكا اللي بتحبوا وافضلوا ارقصوا لحد ما تتعبوا.. هتلاقوا كل التعب والطاقة السلبية طلعت وتهدوا شوية وتقوموا تاخدوا دش وتناموا.. هتتبسطوا أوي". وتابع: "طبعا في ناس هتقولي إيه اللى أنت بتقوله ده.. يعني إيه الناس ترقص.. لكن بقول آه أنا عايز الناس ترقص وتتبسط وأنا عملتها كده في البرنامج أدامكم.. برقص وبغني وبتنطط وبعمل كل الحاجات والبروديوسر والمخرج بيقعدوا يقولوا لي يا مجنون.. بس أنا ماليش دعوة بحد أنا بعمل اللي يبسطني". وواصل مدكور رسالته: "الناس هتقولي ده بدل ما أقول للناس روحوا اقروا قرآن وصلوا.. أنا بقولكم اعملوا ده وده.. مش بقولكم صوروا نفسكم وأنتم بترقصوا، لكن اللي عنده جرأة يعمل ده يعمله.. واللي عندها الجرأة إنها بعد جلسة الكيماوي بيومين تقوم- أو يقوم يرقص، رقص لذيذ وليس خليع، ويصور نفسه يبعتلي الفيديو أو يشيره على صفحته يعمل كده.. احنا محاربين ووحوش وأقوياء، وأظن أن بعد اللي بيحصل معانا ده مش هنفكر الناس بتقول علينا إيه".​

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