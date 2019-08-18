محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
عقد الدكتور أحمد المسدي، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور مديري المناطق والمستشفيات؛ لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة.
ناقش الاجتماع أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه مديري المستشفيات والمناطق والعمل على حلها، كما جرى بحث توفير الاحتياجات اللازمة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة محمود مدير المكتب الفني ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة نادرة فتحي مدير إدارة التموين الطبي بفرع القاهرة، والمهندس أيمن الصفتي مدير إدارة المشروعات غير الطبية.
وبحسب بيان اليوم، يأتي الاجتماع في إطار متابعة والنهوض بمستشفيات ووحدات فرع القاهرة وتحسين الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمنتفعين والتيسير عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير "تأمين القاهرة" يجتمع مع مديري المناطق والمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.