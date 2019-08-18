9 صور ترصد التغيير الذي حدث بقصر البارون بعد ترميمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أجرى وزير الآثار، صباح اليوم، جولة تفقدية للوقوف على آخر مستجدات سير الأعمال بمشروع ترميم قصر البارون امبان بمصر الجديدة.

وتضع وزارة الآثار اللمسات الأخيرة على القصر تمهيداً لافتتاحه أمام الجمهور قبيل نهاية العام الحالي، وذلك بعدما أنهت الوزارة نحو 90 في المائة من أعمال الترميم.

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ومن أهم الأعمال التي تم الانتهاء منها، التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش، البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به.

وقد بلغت تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنيه، وتخطط الوزارة لتحوله إلى مركز توثيق أثرى بعد افتتاحه المزمع في نوفمبر المقبل.

وفيما يلي نستعرض أبرز الملامح النهائية للقصر قبيل الانتهاء من ترميمه، بعدما أعيدت ألوانه إلى طبيعتها الأولى وتم بناء السور الحجري الأثري.​