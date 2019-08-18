فيديو.. الرئيس: حان الوقت ليتحول الاقتصاد المصري إلى المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يعد لدى مصر خيارًا آخر سوى الأخذ بأسباب العلم والاعتماد عليه: "لعلكم تتفقون معي على أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا، والدولة تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات في برامجها ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات مصر من خلال إدخال تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات اتساقًا مع أحدث النظم العالمية".

جاء هذا خلال كلمته باحتفالية "عيد العلم"، التي أقيمت اليوم الأحد، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وأضاف: "لقد حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصري لاقتصاد يقوم على العلم والمعرفة وأن تنعم مصر بفضل جهود علمائها وشبابها، فالسباق الحضاري يعتمد على ما تنتجه الدول من علوم ومعارف وتكنولوجيا".

وأكد الرئيس، أن تحديات العصر الذي نعيشه الآن هي تحديات علمية وتكنولوجية، لافتًا إلى أنه لا تنافس ولا مشاركة عالمية ولا نفاذ للأسواق الخارجية إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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وأنهى الرئيس حديثه قائلًا: "رغم ما نواجهه من تحديات فإننا على الطريق الصحيح وما تم تحقيقه من إنجازات على كافة المستويات تدفعنا لمزيد من البذل والعطاء في سبيل الازدها والتقدم لمجتمعنا المصري".

وشهد الرئيس السيسي، تكريم 3 علماء من الحاصلين على جوائز النيل، وهم الدكتور محمد صبح، أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور نبيل سليم، أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وجمال الدين أبو السرور، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.

كما شهد الرئيس تكريم 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيا حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، منهم: نبيل صالح، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، هاني الشيمي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أسامة بداري، أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، تيمور أبو هنيدي، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، شريف قنديل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، دسوقي عبدالحليم، أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية برج العرب، وهشام العناني، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.