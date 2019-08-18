فيديو..الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بالعلم نستطيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضورة احتفالية عيد العلم، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم الأحد، فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان: (بالعلم نستطيع) ويطرح المبادرات والمشروعات والبرامج التي تهدف لخلق بيئة مشجعة للعلوم والابتكار ودعم النوابغ، وبدء تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن القيادة السياسية كان لديها الوعي بمتطلبات العصر وأهمية العلم الذي يفتح كل أبواب الخير لمواجهة أي تحد وهزيمة أي صعاب.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي -خلال الفيلم التسجيلي- أنه منذ عام 1958 تهتم الدولة المصرية بتكريم العلم والعلماء، مضيفًا أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تم تكريم علماء وباحثين في كل المجالات والمعاهد البحثية.

وذكر الفيلم التسجيلي أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بتشجيع العلماء فأنشأت أكاديمية البحث العلمي عام 1971، والتي توظف الطاقات العملية لخدمة القضايا التنموية، وتتولى تقييم الأداء في البحث العملي من خلال 59 جائزة سنوية مقسمة بين مجالات العلوم الأساسية والزراعية والهندسية والطبية، وهي جوائز النيل والدولة التقديرية والدولة للتفوق والدولة التشجيعية.

وأضاف أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا ونشر ثقافة البحث العلمي، موضحًا أن الأكاديمية تدعم النوابغ من الطلاب من خلال برنامج جامعة الطفل وطلاب الجامعات من خلال دعم مشروعات التخرج والمسابقات العلمية بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، وأشار إلى أن الأكاديمية تمنح أوائل الجامعات المصرية منحا كاملة للحصول على الماجستير من خلال علماء الجيل القادم.

Advertisements

وخلال الفيلم التسجيلي، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن هذا العصر الذهبي للبحث العلمي، مشيدا بالقيادة السياسية التي تدعم بشكل غير مسبوق العلم والعلماء.

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أنه بدأت مرحلة جني الثمار وتطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة والغذاء وتعميق التصنيع المحلي.

وشهد الرئيس السيسي، تكريم 3 علماء من الحاصلين على جوائز النيل، وهم الدكتور محمد صبح، أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور نبيل سليم، أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وجمال الدين أبو السرور، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.

كما شهد الرئيس تكريم 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيا حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، منهم: نبيل صالح، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، هاني الشيمي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أسامة بداري، أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، تيمور أبو هنيدي، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، شريف قنديل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، دسوقي عبدالحليم، أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية برج العرب، وهشام العناني، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.