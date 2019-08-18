ضبط صاحب كشك وراء سرقة 141 بطاقة تموينية بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بحلوان لقيامه بتجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، بقصد استخدامها في صرف الخبز المدعم وإعادة بيعه بالسعر السياحي. أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، قيام (صاحب كشك كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - مقيم بذات العنوان)، بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بقصد استخدامها في الحصول على الخبز المدعم وإعادة بيعه بالسعر السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بحوزته 141بطاقة تموينية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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