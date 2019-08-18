ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 5896 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2245 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 222 مخالفة سيارة بدون ترخيص، 20 دراجة نارية بدون ترخيص، 25 مخالفة "وقوف عشوائي"، 38 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 35 مخالفة شروط الترخيص. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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