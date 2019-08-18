الداخلية تلاحق تجار ومروجي المواد المخدرة بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن مطروح والإسكندرية والقاهرة والمنيا، شن حملات أمنية عدة استهدفت ضبط قضايا المخدرات، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة مطروح بالاشتراك مع آخر"هارب"-سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية مخدرات، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

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وأثمر ت الجهود عن ضبط إحدى السيدات، لقيامها بالاتجار في مخدر الهيروين، وترويجه على عملائها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة وبحوزتها 35 جرام لمخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، وبحوزته 200 قرص مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه في 5 قضايا آخرهم قضية مخدرات؛ لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 75جرام، و3 أقراص لعقار التامول المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وميزان.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.