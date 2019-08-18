ضبط المتهمين بسرقة خزينة من داخل شركة أثاث بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة، 4 عاطلين و سائق وراء سرقة خزينة من داخل شركة بمدينة.

البداية بلاغ ورد لقسم شرطة مدينة نصر أول، من مالك إحدى شركات الأثاث بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة جهاز "لاب توب"، جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وكذا سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالي "جاري حصره"، وبعض الأوراق من داخل الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 5 أشخاص (4 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" ، وآخر سائق).

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح ناري "بندقية خرطوش عيار 12مم، و6 طلقات من ذات العيار - فرد خرطوش عيار 16مم - سيارة نقل "قيادة أحدهم" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، عتلة حديدية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم.

وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشادهم ضبط (20 ألف جنيه - جهاز لاب توب "المستولى عليهما"، وكذا ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية الكائنة بدائرة القسم، وأقروا بأن جملة المبلغ المالي المستولى عليه 30 ألف جنيه وإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.