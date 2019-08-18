بعد إنقاذه.. طالب الثانوي: حاولت الانتحار بسبب أزمة نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح رجال المسطحات المائية، في انتشال طالب ألقى نفسه بنهر النيل بمنطقة الساحل بالقاهرة محاولا الانتحار لمروره بضائقة نفسية.
الواقعة بدأت حال متابعة رجال المسطحات المائية لعملهم، وتأمين المسطح المائي بنهر النيل في الساحل، فوجئوا بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري، محاولا الانتحار، فأسرعوا لإنقاذه وتم انتشاله قبل غرقه.
كشفت التحريات أن الشاب، طالب بالثانوية العامة، مُقيم بشبرا الخيمة، وأفاد أنه حاول الانتحار لمروره بضائقة نفسية.
جرى تحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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