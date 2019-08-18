جثة على الطريق و30 ألف وسكين.. تفاصيل مقتل تاجر جمال في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ملابسات العثور على جثة تاجر جمال بمنطقة الهرم، وتبين أن مالك محل جزارة وراء ارتكاب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة تاجر جِمَال 53 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائري بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة مالك محل جزارة مقيم بدائرة القسم.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان هاني عجلان وحسام عبد المنصف معاونا مباحث الهرم من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ 30 ألف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما في مجال تجارة الجمال، حيث طالبه الأخير بسداد ما عليه من مديونية إلا أنه عجز عن السداد.

عقد المتهم العزم على قتل تاجر الجمال؛ للتخلص من مطالبته بسداد الدين، وأعد سلاح أبيض "سكين" وأخفاه بين طيات ملابسه واستدرج المجني عليه إلى مكان العثور على جثته، واعتدى عليه وطعنه عدة طعنات فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولى منه على مبلغ 400 جنيه كانت بداخل حافظة نقوده، وتخلص منها بإلقائها بالطريق العام بخط سير هروبه، وتم بإرشاده ضبط السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي.