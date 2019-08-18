محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام تنسيقا مع أجهزة أمن سوهاج في كشف لغز اشتعال النيران داخل معهد أزهري واحتراق بعض الملفات، وأن طالبا وراء ارتكاب الواقعة. ورد بلاغ مركز سوهاج بمديرية أمن سوهاج بنشوب حريق بإحدى غرف شئون الطلبة بأحد المعاهد التعليمية بناحية الصلعا بدائرة المركز وكسر بابها واحتراق بعض الملفات. Advertisements توصلت تحريات فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى تحديد مرتكب الواقعة ( طالب بالصف الأول الإعدادي بالمعهد - مقيم بذات القرية). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة لرسوبه في 4 مواد دراسية، وقرر بقيامه بدخول المعهد بأسلوب تسلق السور والدلوف لغرفة شئون الطلبة عقب كسر قفل بابها، وإشعال النيران بالملفات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسب في 4 مواد فقرر الانتقام.. خطة طالب الأزهر لحرق معهد في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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