مصر | ضبط 5 أشخاص بسرقة خزينة DVR بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أشخاص بسرقة خزينة DVR بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من مالك إحدى شركات الأثاث بدائرة القسم بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة (جهاز " لاب توب "، جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة)، وكذا سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى "جارى حصره"، وبعض الأوراق من داخل الشركة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها 5 أشخاص (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وآخر سائق).



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم، و6 طلقات من ذات العيار - فرد خرطوش عيار 16مم - سيارة نقل "قيادة أحدهم" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عتلة حديدية).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه - جهاز لاب توب "المستولى عليهما"، وكذا ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية الكائنة بدائرة القسم، واقروا بأن جملة المبلغ المالى المستولى عليه 30 ألف جنيه وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

