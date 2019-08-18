مصر | ضبط 4 عاطلين بسرقة حقيبة بداخلها خرطوش وسلاح ومبالغ مالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عاطلين بسرقة حقيبة بداخلها خرطوش وسلاح ومبالغ مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة حقيبة اليد وما بداخلها من مضبوطات من أحد المواطنين حال إستقلاله السيارة صحبتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط 4 عاطلين "اثنين منهم لهم معلومات جنائية"، وآخر مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، وذلك حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" (قيادة الرابع ويعمل عليها كسائق)، وبحوزتهم (حقيبة بداخلها هاتف محمول - مبلغ مالى 600 جنيه، 4ذاكرة تخزين "فلاشة" - شاحن "باور بنك"- فرد خرطوش عيار 12 مم و5 طلقات من ذات العيار - سلاح أبيض "خنجر").

وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بإستدعائه تعرف على المتهمين والمضبوطات وأقر بأنه حال إستقلاله السيارة صحبتهم بقصد توصيله لمنطقة الحي العاشر استولوا منه على المضبوطات كرهًا عنه.