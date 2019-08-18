مصر | "قضايا سرقة".. ضبط عاطل في سرقة بطارية من داخل السيارات الملاكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قضايا سرقة".. ضبط عاطل في سرقة بطارية من داخل السيارات الملاكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتي "سرقة"، حال شروعه في سرقة بطارية من داخل إحدى السيارات الملاكي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمناقشته اعترف بارتكابه حادث سرقة بطارية من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الأميرية بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل بطاريات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على البطارية المستولى عليها.