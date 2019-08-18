مصر | "100 طربة حشيش".. "مكافحة المخدرات" تضبط الخارجين على القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "100 طربة حشيش".. "مكافحة المخدرات" تضبط الخارجين على القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (مطروح – القاهرة – الإسكندرية - المنيا) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، عددا من قضايا الإتجار في المواد المخدرة.
وجاء ذلك على النحو التالي:
ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح بالإشتراك مع آخر (سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم قضية مخدرات) "هارب" جارى العمل على ضبطه.. وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).
ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح بالإشتراك مع آخر (سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم قضية مخدرات) "هارب" جارى العمل على ضبطه.. وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).
ضبط إحدى السيدات، لقيامها بالإتجار فى مخدر الهيروين، وترويجه على عملائها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.. وبحوزتها (35 جرام لمخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى).
ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (كرموز) بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (200 قرص مخدر– هاتف محمول – مبلغ مالى).
ضبط أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا آخرهم قضية مخدرات، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا.. وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 75جرام – 3 أقراص لعقار التامول المخدر - هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض - ميزان).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.