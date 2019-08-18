مصر | "قتله للتخلص من سداد الدين".. العثور على جثة تاجر جمال داخل أرض زراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتله للتخلص من سداد الدين".. العثور على جثة تاجر جمال داخل أرض زراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة.. أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجنى عليه بمبلغ 30 ألف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما فى مجال تجارة الجمال، حيث طالبه الأخير بسداد ما عليه من مديونية إلا أنه عجز عن السداد.

فعقد العزم على قتله للتخلص من مطالبته بسداد الدين وفى سبيل تنفيذ ذلك أعد سلاح أبيض "سكين" وأخفاه بين طيات ملابسه وإستدرج المجنى عليه إلى مكان العثور على جثته وقام بالتعدى عليه وطعنه عدة طعنات فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وإستولى منه على مبلغ 400 جنيه كانت بداخل حافظة نقوده وتخلص منها بإلقائها بالطريق العام بخط سير هروبه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض "السكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى.

كثفت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (تاجر جِمَال سن 53 -مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائرى بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.