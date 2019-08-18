مصر | ضبط 5896 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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(2245) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(222) مخالفة سيارة بدون ترخيص.

(20) دراجة نارية بدون ترخيص.

(25) مخالفة "وقوف عشوائى".

(38) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

(35) مخالفة شروط الترخيص. (2245) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(222) مخالفة سيارة بدون ترخيص.(20) دراجة نارية بدون ترخيص.(25) مخالفة "وقوف عشوائى".(38) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.(35) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط 5896 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: