مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 40 قطعة سلاح و123 قضية مخدرات وتنفيذ 55099 حكمًا قضائيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 40 قطعة سلاح و123 قضية مخدرات وتنفيذ 55099 حكمًا قضائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى بحوزة 39متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(2) بندقية آلية.

(3) بنادق خرطوش.

(5) طبنجات.

(30) فرد محلى.

(66) طلقة مختلفة الأعيرة.

 (242) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (55099) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(153) حكم جناية.

(15541) حكم حبس جزئى.

(3156) حكم حبس مستأنف.

(29374) حكم غرامة.

(6875) حكم مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المواد الممخدرة: ضبط (123) قضية مخدرات بحوزة (129) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5،095كيلو جرام ).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 22،460 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،203 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 680 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 20جرام).

عدد (1907) قرص مخدر.



فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (27) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (3) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (11) متهم إرتكبوا (3)حوادث متنوعة.

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فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (394) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (110) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (26875) مخالفة مرورية متنوعة، (1393) مخالفة مرافق متنوعة، (119) قضية بيئة.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.