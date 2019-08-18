مصر | "شروع في قتل وحيازة سلاح".. أمن الإسكندرية يضبط شخص لتعديه على السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شروع في قتل وحيازة سلاح".. أمن الإسكندرية يضبط شخص لتعديه على السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لتعديه على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية حاملًا بيده سلاح أبيض "سيف".

وتبين سابقة اتهامه فى قضايا "شروع فى قتل، سرقة، حيازة سلاح نارى"، وبمناقشته أفاد بتعديه على السيارات بالمنطقة لسابقة تعدى بعض أهالى المنطقة على أحد أصدقائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



يأتي ذلك بعد ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم بالتعدى على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية حاملًا بيده سلاح أبيض "سيف".