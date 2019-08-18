مصر | كشف ملابسات العثور على جثة تاجر جمال في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات العثور على جثة تاجر جمال في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف غموض واقعة مقتل تاجر جمال بالهرم، وتبين أن جزار وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهم، وتمكنت القوات من ضبطه وأخطر مدير أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة الأهرام، بورود بلاغا بالعثور على جثة تاجر جِمَال، 53 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائرى بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة مالك محل جزارة.