مصر | كشف ملابسات العثور على جثة تاجر جمال في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات العثور على جثة تاجر جمال في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة الأهرام، بورود بلاغا بالعثور على جثة تاجر جِمَال، 53 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائرى بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.
فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة مالك محل جزارة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجنى عليه بمبلغ 30 ألف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما فى مجال تجارة الجمال، حيث طالبه الأخير بسداد ما عليه من مديونية إلا أنه عجز عن السداد، فعقد العزم على قتله للتخلص من مطالبته بسداد الدين.
وفى سبيل تنفيذ ذلك أعد سلاح أبيض "سكين" وأخفاه بين طيات ملابسه وإستدرج المجنى عليه إلى مكان العثور على جثته وقام بالتعدى عليه وطعنه عدة طعنات فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وإستولى منه على مبلغ 400 جنيه كانت بداخل حافظة نقوده وتخلص منها بإلقائها بالطريق العام بخط سير هروبه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض "السكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.