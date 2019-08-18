أخبار مصر | تصدير 31 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصدير 31 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 31 ألف طن فوسفات و269 شاحنة بضائع و497 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة بينما تغادر السفينة Askndar.m وعلى متنها 31 الف طن فوسفات متجهة الى اليمن واربع سفن اخرى وهى القاهرة، امانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 93 شاحنة و43 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى القاهرة، امانة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 86 شاحنة و32 سيارة وغادرت السفينتين امانة والقاهرة وعلى متنهم 35 سيارة و1 شاحنة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 26 شاحنة و2 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 63 شاحنة و42 سيارة وتغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Mid Link وعلى متنها 343 سيارة قادمة من جدة.