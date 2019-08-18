أخبار مصر | الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 67351 مصرياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 67351 مصرياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد، 67351 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 62615 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4736 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من إستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 206 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 139 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 67 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف " قنديل" أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 248 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.