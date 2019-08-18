أخبار مصر | شاهد الصور الأولى من لواجهات قصر البارون بعد انتهاء 85%‎ من أعمال ترميمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الصور الأولى من لواجهات قصر البارون بعد انتهاء 85%‎ من أعمال ترميمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عددا من الصور لقصر البارون، واجهاته ومن الداخل وذلك بعد انتهاء 85 ‎%‎ من أعمال ترميم القصر حسب ما أعلنت وزارة الأثار.

يذكر أن موجة من الانتقادات واجهتها أعمال ترميم القصر خلال الأيام الماضية بسبب لون الواجهات وأعمال ترميم السور.

وأوضحت وزارة الأثار في بيان سابق لها أن ألوان الواجهات الخاصة بقصر البارون هي نفس الألوان الأصلية لها، وأن القائمين علي عمليات الترميم بالقصر اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة من إختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات وبناءً عليه تم اجراء عملية الترميم لتلك الواجهات بالمحافظة والتثبيت لما تم الكشف عنه من ألوان أصلية والتي تعرضت للتأثر بالسلب نتيجة العوامل الجوية.

كما أن الدراسات التي سبق وتمت للوقوف على الألوان الأصلية بالواجهات شملت ذكر اللون في الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون حيث ذكرت Amelie D Arschot في كتابها Le roman D heliopolis أن الواجهات كانت مغطاه بلون أبيض مع لون طوبي محروق مستوحى من معابد القرن الثاني عشر من شمال الهند صفحة 178.

كما أوضحت Anne Van Loo في كتابها Helopolis صفحة 135 إن البارون إمبان أراد أن يميز قصره عن باقي عمائر هيليوبوليس التي كانت تتميز بلون الصحراء " اللون الترابي " وأختار الطوبي المحروق burnt Sienna.

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كما تذكر وثيقة فرنسية تاريخيه يرجع تاريخها إلي تاريخ بناء القصر عام 1911، أن القصر تم دهانه باللون burnt Sienna الطوبي المحروق.

كما أن التوثيق الفوتوغرافي الذي تم عمله قبل الترميم يظهر اللون الأبيض لباطن القبو الغائر للمدخل وهو من الجبس وكذلك لون الواجهات قبل أعمال الترميم وهو لون طوبي محروق وهو ما ظهر بعد عمليات التنظيف.

ومن ناحيته أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما أثير حول هذا الأمر من معلومات هي غير دقيقة ولا يوجد أي تغيير بألوان الواجهات الأصلية تنافي أصل الألوان الموجوده بالواجهات.

وأشار "وزيري" إلى أن وزارة الأثار تدرك تمامًا أهمية القيمة الفنية والتراثية لقصر البارون وتفرده المعماري من بين قصور تلك الحقبة التاريخية ونتشرف بأن نكون جزءًا ممن حافظ على هذا التراث المعماري النادر.

يذكر أن الخليج 365 سبق وأن نشرت ما يؤكد على اللون الحقيقي للقصر مدعمًا بصور تم التقاطها منذ عام 2009 للاستشاري المعماري الأثري طارق المري.