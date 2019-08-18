شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحصد 26% من إجمالي جوائز الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة احتلت المركز الأول في جوائز الدولة، بحصولها على نسبة 26% من الجوائز المختلفة.

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أضاف، خلال مشاركته على رأس وفد الجامعة في احتفالية الدولة بعيد العلم، الأحد، إن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية، ما أدى إلى تربعها على عرش الجوائز في مختلف المجالات.

أوضح أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة، سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

أكد رئيس الجامعة أن تكريم الرئيس للعلماء يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي، باعتباره من ركائز ومتطلبات تطوير الأمة والنهوض بها والمساهمة في التنمية المستدامة.