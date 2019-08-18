شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار حملات النظافة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، البدء في رفع مخلفات الزراعة وغير ذلك بالمناطق السياحية الرابعة والسادسة، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة ٦ أكتوبر لرفع المخلفات بالمدينة، تحت إشراف لجنة من الجهاز، وبالتنسيق مع شؤون البيئة، لرفع المخلفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، ولإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأكد الشربيني استمرار حملات النظافة اليومية المكثفة بالمدينة، وتشمل رفع المخلفات ونظافة الشوارع والأرصفة وتفريغ صناديق القمامة، بالإضافة لأعمال النظافة الاعتيادية اليومية، وجارِ العمل تباعًا حتى تشمل المدينة بأكملها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحفاظ على المظهر.