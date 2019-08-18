شكرا لقرائتكم خبر عن «بالعلم نستطيع».. فيلم تسجيلي باحتفالية عيد العلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد احتفال مصر بـ «عيد العلم»، الذي أقيم بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وفي بداية مراسم الاحتفال التقطت صورة تذكارية تضم الرئيس السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وأوائل الامتحان المعرفي.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان (بالعلم نستطيع) ويطرح المبادرات والمشروعات والبرامج التي تهدف لخلق بيئة مشجعة للعلوم والابتكار ودعم النوابغ وبدء تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة وتعميق التصنيع المحلي.

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وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن القيادة السياسية كان لديها الوعي بمتطلبات العصر وأهمية العلم الذي يفتح كل أبواب الخير لمواجهة أي تحد وهزيمة أي صعاب، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي- خلال الفيلم التسجيلي- أنه منذ عام 1958 تهتم الدولة المصرية بتكريم العلم والعلماء، مضيفا أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تم تكريم علماء وباحثين في كل المجالات والمعاهد البحثية.



وذكر الفيلم التسجيلي أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بتشجيع العلماء فأنشأت أكاديمية البحث العلمي عام 1971 والتي توظف الطاقات العملية لخدمة القضايا التنموية، وتتولى تقييم الأداء في البحث العملي من خلال 59 جائزة سنوية مقسمة بين مجالات العلوم الأساسية والزراعية والهندسية والطبية وهي جوائز النيل والدولة التقديرية والدولة للتفوق والدولة التشجيعية.



وأضاف أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا ونشر ثقافة البحث العلمي، موضحا أن الأكاديمية تدعم النوابغ من الطلاب من خلال برنامج جامعة الطفل وطلاب الجامعات من خلال دعم مشروعات التخرج والمسابقات العلمية بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، وأشار إلى أن الأكاديمية تمنح أوائل الجامعات المصرية منحا كاملة للحصول على الماجستير من خلال علماء الجيل القادم.

وخلال الفيلم التسجيلي، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن هذا العصر الذهبي للبحث العلمي، مشيدا بالقيادة السياسية التي تدعم بشكل غير مسبوق العلم والعلماء.

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أنه بدأت مرحلة جني الثمار وتطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة والغذاء وتعميق التصنيع المحلي.