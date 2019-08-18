شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُعلن موعد تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ الأحد تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي، على مساحة (209 م2 – 276 م2) بالحيين الثالث والرابع، بالمدينة، وفقًا للمرحلة الثامنة التكميلية.

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وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه سيتم تسليم القطع بمساحة 209 م2 بغرب المدينة منطقة (ح)، من 1: 50، الأحد، والقطع من 51: 100، الإثنين، والقطع من 101: 150، الثلاثاء، والقطع من 151: 200، الأربعاء، والقطع من 201: 250، الخميس.

وأضاف «رضوان» أنه سيتم تسليم القطع بمساحة 276 م2 بغرب المدينة منطقة (ج)، الإثنين 16/9، والقطع من 51: 100، الثلاثاء 17/9، والقطع من 101: 150، الأربعاء 18/9، والقطع من 151: 200، الخميس 19/9، والقطع من 201: 250، الأحد 22/9، والقطع من 251: 300، الإثنين 23/9، والقطع من 301: 350، الثلاثاء 24/9، والقطع من 351: 400، الأربعاء 25/9، والقطع من 401: 450، الخميس 26/9، والقطع من 451: 500، الأحد 29/9، والقطع من 501: 535، الإثنين 30/9.

كما سيتم تسليم القطع بمساحة 209 م2 بغرب المدينة منطقة (أ)، من 1: 50، الثلاثاء 1/10، والقطع من 51: 100، الأربعاء 2/10، والقطع من 101: 150، الخميس 3/10، والقطع من 151: 204، الإثنين 7/10، كما سيتم تسليم القطع بغرب المدينة منطقة (ب)، من 1: 50، الثلاثاء 8/10، والقطع من 51: 100، الأربعاء 9/10، والقطع من 101: 113، الخميس 10/10، موضحًا أنه تم تخصيص يومى الأحد 13/10، والإثنين 14/10، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.