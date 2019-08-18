شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب في العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة القاهرة استمرار قبول المُتقدمين لتنسيق المدن الجامعية في العام الدراسي 2020/2019، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمدن الجامعية، حتى 15 نوفمبر المقبل، لإتاحة فرص للطلاب بتقديم أوراقهم، وذلك بسحب الطالب ملف التقديم من الموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته، مع إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم بمكتب تنسيق المدن، بمدينة الطلبة في منطقة بين السرايات.

واعتمد رئيس الجامعة قواعد القبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي المقبل، والتي شملت قواعد الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضًا الطلاب الوافدين؛ ومن تلك القواعد أن يكون الطالب منتظما بإحدى كليات جامعة القاهرة (مرحلتي الليسانس والبكالوريوس).

كما يشترط أن يكون مقيما خارج نطاق الـ50 كم من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى حصوله على تقدير جيد، وفي حالة توفر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول، وألا يكون وقع على الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو الكلية.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المدن الجامعية تستقبل كل عام ما لا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنها توفر الإقامة والتغذية، كذلك الأنشطة المختلفة للطلاب أثناء فترة إقامتهم بالمدن الجامعية.

وأضاف «الخشت» أن التسكين يتم وفقًا للشروط المعلنة، كما يتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية (أسوان وقنا والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والواحات البحرية)، ولا يتم قبول الطلاب المحوّلين من جامعات أخرى إلى جامعة القاهرة، موضحًا تخصيص أماكن للطلاب الوافدين على منح تبادل ثقافي وتخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية.

وأوضحت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين بها في العام الجامعي المقبل 2020/2019. وتشمل المدن الجامعية لجامعة القاهرة مدنًا للطلبة وهي مدينة الطلبة في بين السرايات ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، ومدن الطالبات مثل مدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الرعاية والبيوت الخارجية.

يذكر أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة شهد تطويرًا في العامين الماضيين بالبنية الأساسية وتجهيزات المطاعم وغيرها.