شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الاحتفال بعيد العلم (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، مقر انعقاد احتفالية عيد العلم.
حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وفي بداية مراسم الاحتفال التقطت صورة تذكارية تضم الرئيس السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وأوائل الامتحان المعرفي.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى سيكرم خلال الاحتفال، عدداً من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة، من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.
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