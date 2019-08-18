شكرا لقرائتكم خبر عن الري: تنفيذ أعمال نزع الملكية لمشروع الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على عبدالمجيد منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إنه في ضوء تكليفات القيادة السياسية وبالتنسيق مع وزارة النقل تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجراء كافة أعمال الرفع المساحي لمثلث بشتيل، فقد بدأت أول أغسطس الجاري فعاليات أعمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهريين بالمشروع.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا المشروع القومي يعد بمثابة أحد مشروعات البنية التحتية الكبرى بالدولة كما يعتبر المشروع نقلة حضارية بمحافظة الجيزة حيث يساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة. وينفذ على مساحة حوالي ٦٧ فدانا داخل محافظة الجيزة ويتضمن إقامة محطة للسكك الحديدية الرئيسية لصعيد مصر وورش صيانة ومجمع خدمات ومول تجاري وجراج.

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وأوضح «منوفي» أن منظومة التنفيذ تأتي بالتعاون مع وزارات الري والإسكان والأوقاف ومحافظة الجيزة والهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بأعمال نزع ملكية أراضي النفع العام لمشروع الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين لصالح وزارتي النقل والإسكان وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف رئيس هيئة المساحة أن المشروع بطول ٢٦ كم من نهر النيل غربا إلى طريق القاهرة- الفيوم شرقا مرورا بزمام البدرشين وهو أحد طرق المشروع القومي ٢٠٣٠ ويتم على مرحلتين الأولى بطول ٩ كم من ناحية الغرب، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين والتوقيع على الخرائط المساحية ل ٧ كم، وجار العمل حاليا في باقي المرحلة، ومن المتوقع الانتهاء من باقي أعمال المرحلة الأولي أول سبتمبر القادم.

وأشار المهندس منوفي إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهريين للمباني والعقارات المتداخلة بمشروع محور أنور السادات ( شارع ترسا سابقا) بمحافظة الجيزة ويعد من المحاور الموازية والبديلة لشارع الهرم أثناء أعمال مترو الأنفاق، حيث يمتد المحور بطول حوالي ٦ كم وعرض ٤٠ مترا بداية من شارع خاتم المرسلين وحتى ترعة المريوطية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمساحة انتهت من أعمال التثمين لمشروع توسيع الطريق الدولى الساحلي الشمالى وكذلك تقدير التعويضات العادلة للمشروع والتي قدرت بحوالي ١١٨ مليون جنيه باعتباره أحد المشروعات القومية.