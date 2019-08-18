شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 35 شخصًا بنزلة معوية إثر تناولهم وجبة في حفل زفاف بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 35 شخصا من بينهم أطفال بنزلة معوية إثر تناولهم وجبة غذائية في أحد الأفراح السبت بقرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وانتقل فريق من الطب الوقائي والمختصين بمديرية الشؤون الصحية إلى القرية، وتم التحفظ على عينات من الأطعمة، كما تم أخذ عينات من مياه الشرب في منطقة الفرح، لحين إرسالها للمعامل المركزية لبيان سبب إصابة الأهالى.

وأفادت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بأن الحالات التي تم نقلها إلى المستشفيات الجامعية بينهم أطفال، قد تلقوا الرعاية الطبية الكاملة المتبعة في هذه الحالات بعد إصابتهم بحالات قئ واسهال، لافتا إلى أنه تم خروج بعض الحالات بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم الصحية، ولايزال هناك ١٩ حالة تحت الملاحظة بالمستشفى.