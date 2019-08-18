بعد القبض عليه.. الداخلية تكشف لغز "حامل السيف" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط شخص ظهر في مقطع مصور، يحمل سيفا ويقوم بترويع المواطنين في شارع الكومي بالهانوفيل دائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية.

كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعًا مصورًا، لأحد الأشخاص يعتدي على السيارات والمارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية حاملاً في يده سلاح أبيض "سيف".

انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وجرى تحديد المتهم وضبطه، وكشفت التحريات سابقة اتهامه في قضايا "شروع في قتل، سرقة، حيازة سلاح ناري".

اعترف المتهم بتعديه على السيارات بالمنطقة لسابقة تعدي بعض أهالي المنطقة على أحد أصدقائه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.