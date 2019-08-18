إخماد حريق بمنزل في العياط دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم الأحد، حريقا اندلع بمنزل في مركز العياط جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل بمركز العياط.
دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران وسيطروا على الحريق.
ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مجددا، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.
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