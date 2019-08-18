السيسي في يوم العلم: نحن على الطريق الصحيح رغم التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يعد لدى مصر خيار آخر سوى الأخذ بأسباب العلم والاعتماد عليه: "لعلكم تتفقون معي على أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا والدولة تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات في برامجها ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات مصر من خلال إدخال تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات اتساقًا مع أحدث النظم العالمية".

وأضاف السيسي، خلال الاحتفال بعيد العلم، اليوم الأحد: "لقد حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصري لاقتصاد يقوم على العلم والمعرفة وأن تنعم مصر بفضل جهود علمائها وشبابها، فالسباق الحضاري يعتمد على ما تنتجه الدول من علوم ومعارف وتكنولوجيا".

وأكد الرئيس، أن تحديات العصر الذي نعيشه الآن هي تحديات علمية وتكنولوجية، لافتًا إلى أنه لا تنافس ولا مشاركة عالمية ولا نفاذ للأسواق الخارجية إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

Advertisements

وأنهى الرئيس حديثه قائلًا: "رغم ما نواجهه من تحديات فإننا على الطريق الصحيح وما تم تحقيقه من إنجازات على كافة المستويات تدفعنا لمزيد من البذل والعطاء في سبيل الازدها والتقدم لمجتمعنا المصري".

وشهد الرئيس السيسي، تكريم 3 علماء من الحاصلين على جوائز النيل، وهم الدكتور محمد صبح أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور نبيل سليم أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وجمال الدين أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.

كما شهد الرئيس تكريم 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيا حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، وهم: (نبيل صالح أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وهاني الشيمي أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأسامة بداري أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وتيمور أبو هنيدي أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، وشريف قنديل أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، ودسوقي عبدالحليم أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية برج العرب، وهشام العناني أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة).