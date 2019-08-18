السيسي لعلماء مصر في عيدهم: الإنسان أغلى منا تمتلكه مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لعلماء مصر قائلًا: "اسمحوا لي باسمي وباسم الشعب المصري العظيم أن نتوجه جميعًا بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر، الذين يستحقون منا كل اعتزاز وفخر لجهدهم الدؤوب لإعلاء اسم مصر".

وقال الرئيس، خلال الاحتفال بعيد العلم، اليوم الأحد: "الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، ويؤكد التاريخ هذه الحقيقة ورغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين، إن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وثقافيًا وعلميًا، ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عام التعليم في مصر إيمانًا منا بأن التعليم هو أساس التنمية في المجمع".

وأوضح الرئيس السيسي: "نتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحديث، سعينا إلى تطوير منظومة التعليم لضمان الحصول على تعليم جيد يرتبط بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة".

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وأكد الرئيس، أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولازال أهم أولويات الدولة، ولذلك كانت الدولة حريصة على لقاء شباب الموهوبين لترجمة أفكارهم ورؤاهم والتي نتج عنها إطلاق بنك المعرفة المصري، متابعًا: "نولي العلم والعلماء أهمية قصوى واستمرت الدولة في تنفيذ رؤيتها التنموية لاسيما عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت الحكومة صياغة بنية تشريعية جديدة تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي، ودعمت الدولة إنشاء مراكز التميز العلمي".

وشهد الرئيس السيسي، تكريم 3 علماء من الحاصلين على جوائز النيل، وهم الدكتور محمد صبح أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور نبيل سليم أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وجمال الدين أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.

كما شهد الرئيس تكريم 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيا حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، وهم: (نبيل صالح أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وهاني الشيمي أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأسامة بداري أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وتيمور أبو هنيدي أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، وشريف قنديل أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، ودسوقي عبدالحليم أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية برج العرب، وهشام العناني أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة).