الرئيس السيسي يكرم عددًا من أساتذة الجامعات بمناسبة عيد العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، احتفال مصر بعيد العلم، وكرم، خلال الاحتفال، عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.
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