"بالعلم نستطيع".. فيلم تسجيلي لمشروعات التعليم العالي والبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بالعلم نستطيع"، يطرح المبادرات والمشروعات والبرامج التي تهدف لخلق بيئة مشجعة للعلوم والابتكار ودعم النوابغ وبدء تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الفيلم التسجيلي، الذي جرى عرضه باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس السيسي، إلى أن القيادة السياسية كان لديها الوعي بمتطلبات العصر وأهمية العلم الذي يفتح كل أبواب الخير لمواجهة أي تحد وهزيمة أي صعاب.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - خلال الفيلم التسجيلي - أنه منذ عام 1958 تهتم الدولة المصرية بتكريم العلم والعلماء، مضيفا أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تم تكريم علماء وباحثين في كل المجالات والمعاهد البحثية.

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وذكر الفيلم التسجيلي أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بتشجيع العلماء فأنشأت أكاديمية البحث العلمي عام 1971 والتي توظف الطاقات العملية لخدمة القضايا التنموية، وتتولى تقييم الأداء في البحث العملي من خلال 59 جائزة سنوية مقسمة بين مجالات العلوم الأساسية والزراعية والهندسية والطبية وهي جوائز النيل والدولة التقديرية والدولة للتفوق والدولة التشجيعية.

وأضاف أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا ونشر ثقافة البحث العلمي، موضحا أن الأكاديمية تدعم النوابغ من الطلاب من خلال برنامج جامعة الطفل وطلاب الجامعات من خلال دعم مشروعات التخرج والمسابقات العلمية بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، وأشار إلى أن الأكاديمية تمنح أوائل الجامعات المصرية منحا كاملة للحصول على الماجستير من خلال علماء الجيل القادم.

وخلال الفيلم التسجيلي، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن هذا العصر الذهبي للبحث العلمي، مشيدا بالقيادة السياسية التي تدعم بشكل غير مسبوق العلم والعلماء .

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أنه بدأت مرحلة جني الثمار وتطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة والغذاء وتعميق التصنيع المحلي.