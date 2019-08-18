وزير التعليم العالي: 3 جامعات تكنولوجية جديدة لمواكبة الثورة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك 3 جامعات جديدة، هي الوادي الجديد ومطروح والأقصر، وهناك تخصصات جديدة لخدمة سوق العمل.

وأضاف وزير التعليم العالي، في كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد، بحضور الرئيس السيسي، أن وزارة التعليم العالي تعاونت مع بنك المعرفة لمساعدة الجامعات في تحسين مواقعها بالتصنيف الدولي.

وقال الوزير، إن هناك 5 جامعات مصرية ضمن أعلى 3% من الجامعات بالعالم.

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وتحدث الوزير عن إنشاء جامعات أهلية، هذا العام لأول مرة، وهي جامعة الملك سلمان، الأكاديمية العليا للعلوم، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة زويل "المرحلة الثانية"، وهي جامعات ذكية بالاشتراك مع الجامعات الدولية؛ بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الرابعة.

وأوضح الوزير، أنه جرى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة، هي القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا، بني سويف، تماشيًا مع إعلان 2019 عامًا للتعليم.

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