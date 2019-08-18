"كنت مفكراه مريض طلع مدمن استروكس".. نسمة تطلب الخلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فاطمة عادل:

أقامت "نسمة.س" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في الزنانيري، طالبت فيها بخلع زوجها، بعد أن اكتشفت تعاطيه لمخدر الاستروكس "لما كان بيغيب عن الوعي، بفتكره مريض صرع".

وقالت السيدة العشرينية، في دعواها رقم 557 لسنة 2019، إنها تزوجت تقليديًا من عامل في مصنع ملابس، بترشيح من أحد أقاربها كونه ميسور الحال، بعد فترة خطوبة استمرت لقرابة السنة والنصف سنة.

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ذات يوم، تعرض زوج صاحبة الدعوى لغيبوبة وانتفض جسده، ظنت في بداية الأمر أنه مريض صرع، فسارعت إلى طلب الدكتور للاطمئنان عليه، إلى أن أجزم لها بتناوله كمية كبيرة من مخدر الاستروكس.

هرعت مُقيمة الدعوى إلى منزل والدها، في محاولة لإنقاذها من تلك الزيجة، والطلاق من زوجها، فحاولت عائلتها التواصل معه، إلا أنه لم يستجب بالموافقة أو الرفض "على طول مغم عليه ومش دريان بحاجة"، تقول الزوجة في دعواها.

لجأت "نسمة" إلى محكمة الأسرة، بعدما فشلت كل مساعي أسرتها في إنهاء الطلاق "وديًا"، وتقدمت بدعوى خلع، مازالت منظورة حتى الآن.