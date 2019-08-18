اليوم.. إغلاق باب التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

يُغلق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم الأحد، باب تلقي تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 - 2020 التي اعتمادها المجلس الأسبوع الماضي.

وأتاح المجلس، 7 أيام للقضاة ليتمكنوا من التظلم على الحركة حتى مساء اليوم، إلى أن تفصح الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى التظلمات المٌقدمة، تمهيدًا لعرضها أمام اجتماع للمجلس، لفحصها والبت فيها.

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وشَملت الحركة تعيين وترقية وندب نواب ورؤساء محاكم الاستئناف؛ تم ترقية 322 مستشارا إلى درجة رئيس محكمة، وترقية 338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، كذلك ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار .

وأكد المجلس في بيان صحفي سابق له، أن حركة الترقيات روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية. والكفاءة الفنية

وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، الأولى خاصة برؤساء ونواب محاكم الاستئناف، والثانية تضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، والثالثة تتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة.