شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات جنيه لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، تخصيص ٥ مليارات جنيه فى الموازنة لإنشاء ١٣ مجمعًا صناعيًا، فى إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال، فى بيان أمس، إن مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتضمن حوافز ضريبية وجمركية؛ إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى آليات لدمج الاقتصاد غير الرسمى، مشيرًا إلى تخصيص ٦ مليارات جنيه فى موازنة العام الجارى، لتحفيز الصادرات فى برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يشمل ٢،٤ مليار جنيه كمساندة نقدية، بما يُعادل ٤٠٪ ومبلغ ١،٨ مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يُعادل ٣٠٪، ومبلغ ١،٨ مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يُعادل ٣٠٪ من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات؛ بما يضمن تعميق المكون المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية.

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وأكد معيط حرص القيادة السياسية على دعم الصناعة المحلية وتوطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا العالمية فى مصر وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية؛ بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المحلية، بما يسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير.

وأضاف أن مصر وفقًا لتقرير وكالة «بلومبرج» الأمريكية أصبحت صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، والوجهة التى يُفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة؛ بما يُجسّد الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة المصرية فى مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر الذى يجعلها بوابة العبور للسوق الإفريقية.

وتابع أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيزالاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادى؛ ما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، شهدت ارتفاع المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، بنسبة ٤٠٪.