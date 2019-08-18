مصر | استكمال المرافعات الختامية اليوم عن 213 متهما من "أنصار بيت المقدس التكفيري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استكمال المرافعات الختامية اليوم عن 213 متهما من "أنصار بيت المقدس التكفيري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة مرافعة الدفاع الختامية في محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة ، تضمنت إغتيالات لضباط شرطة ، ومحاولة إغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم ، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.