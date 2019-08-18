أخبار مصر | حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية يعودون اليوم بعد انتهاء فريضة الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية يعودون اليوم بعد انتهاء فريضة الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية والسويس والدقهلية والجيزة، لعدد 900 حاج من الأراضى المقدسة، اليوم الأحد، بعد انتهاء مناسك فريضة الحج.

وكان أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمه بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات.

كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات.

وتجرى أعمال التفويج على التوالى لعودة 900 حاج من محافظات السويس والإسماعيلية والمنوفية والقاهرة والدقهلية والجيزة، وذلك من مطار جدة إلى مطار القاهرة.