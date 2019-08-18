شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدين استهداف الحوثيين حقل بترول سعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت وزارة الخارجية المصرية هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي، جنوب شرق المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مُسيرة السبت.
وأكدت الخارجية، في بيان لها، تضامنها حكومةً وشعبًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.
وحذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.
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