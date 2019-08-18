شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعيد تعيين 115 موظفًا: «حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، السبت، إعادة تعيين 115 موظفا من العاملين الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ. وبحسب بيان، يأتي ذلك في ضوء القانون 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019م.

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