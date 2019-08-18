3 سيارات إطفاء تخمد نيران محل أحذية في الطوابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء السبت، حريقا اندلع في محل أحذية بمنطقة الطوابق. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثفة محل بشارع المنشية. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على حريق دون امتداده إلى المحلات المجاورة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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