مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمحل أحذية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمحل أحذية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمحل أحذية، بمنطقة الطوابق، نطاق قسم شرطة الهرم، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من محل أحذية بمنطقة الطوابق، نطاق قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.